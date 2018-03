Jogadores da Série B da Itália são agredidos na porta de casa

Dois jogadores do Ascoli, lanterna da segunda divisão do futebol italiano, foram agredidos na madrugada deste domingo (11) por um grupo de 10 pessoas, após mais uma derrota da equipe, a 16ª em 30 jogos na Série B.

Enquanto chegava em sua casa, no centro histórico de Ascoli Piceno, na região de Marcas, o meio-campista Samuele Parlati quase levou um soco no rosto, mas conseguiu se esquivar e foi ao chão com o agressor.

O goleiro Vincenzo Venditti, que estava junto com Parlati, correu para ajudá-lo, mas levou um tapa de outro torcedor. O grupo ainda proferiu ameaças contra os dois jogadores e o restante da equipe - todos os agressores estavam com os rostos cobertos por cachecóis do Ascoli.

Venditti ainda não fez nenhuma partida na atual temporada, enquanto Parlati disputou apenas um jogo. A equipe vem de derrota fora de casa para o Venezia por 1 a 0 e ocupa a 22ª e última posição na Série B, com 26 pontos.