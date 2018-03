Iniesta treina a dois dias de duelo contra Chelsea

O capitão Andrés Iniesta voltou a treinar com o grupo do Barcelona, nesta segunda-feira, a dois dias do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, depois de machucar a coxa há uma semana.

O time catalão treinou para o jogo contra os Blues, após empate em 1 a 1 no jogo de ida, com a novidade "da presença de Andrés Iniesta no gramado, realizando parte do trabalho com o grupo", informou o Barça.

Iniesta, 33 anos, segue se recuperando de lesão na coxa sofrida na partida contra o Atlético de Madri (1-0), dia 4 de março.

O capitão do time mostrou a intenção de forçar sua recuperação de olho no duelo contra o Chelsea, nesta quarta-feira, no Camp Nou.

No sábado, Iniesta não hesitou em publicar foto no Twitter exercitando com bola e com a mensagem "cada dia mais perto".