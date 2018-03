Halep vence americana de virada e avança às oitavas de final em Indian Wells

A romena Simona Halep passou um grande susto neste domingo no Torneio de Indian Wells. A número 1 do mundo teve um péssimo início de jogo e precisou de uma sofrida virada para derrotar a norte-americana Caroline Dolehide, de 19 anos e 165ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/6 (7/3) e 6/2, em 2 horas e 5 minutos.

No Torneio de Indian Wells, Halep volta a ter liderança da lista da WTA ameaçada pela dinamarquesa Caroline Wozniacki. E após o complicado triunfo pelas oitavas de final, ela vai duelar com a chinesa Qiang Wang, número 55 do mundo, que surpreendeu ao vencer fácil a francesa Kristina Mladenovic por 6/1 e 6/2.

Também com muita dificuldade, a checa Karolina Pliskova, a número 5 do mundo, precisou de 2 horas e 25 minutos para derrotar a chinesa Shuai Zhang, 33ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 5/7 e 6/3. Sua rival já pelas oitavas de final vai ser a norte-americana Amanda Anisimova, de apenas 16 anos e número 149 do mundo, que surpreendeu ao derrotar a checa Petra Kvitova, nona colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Ex-líder do ranking e atual número dez, a alemã Angelique Kerber também não teve vida fácil, mas derrotou a russa Ekaterina Makarova (37ª), de virada, por 3/6, 6/4 e 6/2. Na terceira rodada, terá pela frente a russa Elena Vesnina, atual campeã do Torneio de Indian Wells e número 24 do mundo, que fez 2/6, 6/1 e 6/1 na norte-americana Catherine Bellis.

Também neste domingo, a bielo-russa Victoria Azarenka caiu logo na segunda rodada do Torneio de Indian Wells. Hoje apenas a número 204 do mundo em função de longa inatividade, ela perdeu para a norte-americana Sloane Stephens, a número 13 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, em 1 hora e 15 minutos.

A croata Petra Martic (51ª) surpreendeu ao vencer a letã Jelena Ostapenko, a número 6 do mundo, por duplo 6/3 e vai enfrentar a checa Marketa Vondrousova nas oitavas de final.

