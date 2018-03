Grêmio oficializa acordo com Barça e garante permanência de Arthur até dezembro

Um dia depois de o Barcelona anunciar, o Grêmio oficializou nesta segunda-feira o acordo para a saída do volante Arthur para o time catalão. O clube brasileiro confirmou que o lado europeu adquiriu o direito de compra do jogador e que poderá exercê-lo a partir do dia 15 de julho.

A novidade, então, ficou por conta do anúncio da permanência de Arthur até o fim do ano. O Grêmio explicou que se o acordo for honrado e o volante for vendido para o Barcelona, já há um acerto para que o jogador só chegue à Espanha no ano que vem.

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica que foram concluídas com êxito as tratativas junto ao FC Barcelona para a celebração da opção de compra dos direitos econômicos do volante Arthur Mello, para exercício até 15 de julho de 2018. Nos termos da transação realizada, o atleta permanecerá vinculado ao Clube até o final da temporada de 2018", informou.

No domingo, o Barça revelou que chegou a um acordo para a compra de Arthur mediante o pagamento de 30 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões) e mais 9 milhões de euros (cerca R$ 36 milhões) em variáveis, que se referem a objetivos que o jogador consiga cumprir no time espanhol e que não foram reveladas.

Revelado pelo Goiás, em 2008, Arthur chegou ao Grêmio dois anos mais tarde, a pedido do então técnico do time tricolor Luiz Felipe Scolari. Viveu o auge da carreira no ano passado, quando ergueu a taça da Libertadores e foi eleito o melhor jogador da final, na vitória sobre o Lanús.

Na decisão da competição continental, no entanto, o jogador sofreu com sua primeira grave lesão na carreira, no tornozelo esquerdo. Com isso, ficou de fora do Mundial de Clubes e retornou aos gramados apenas na última quarta-feira.

Fonte: Estadão conteúdo