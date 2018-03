Federer atropela Krajinovic e alcança oitavas de Indian Wells

O suíço Roger Federer não tomou conhecimento do sérvio Filip Krajinovic, nesta segunda-feira, e avançou para as oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, onde enfrentará o francês Jeremy Chardy.

O líder do ranking mundial, e favorito para revalidar o título conquistado em 2017, passou por cima do adversário com um rápido 6-2 e 6-1.

Federer já havia derrubado o sérvio (N.25) após os primeiros 30 minutos de jogo no Estádio 1 de Indian Wells. O público não cessou de torcer para o 20 vezes vencedor de torneios Grand Slam, que fechou o primeiro set em apenas meia hora de partida.

O segundo set seguiu o mesmo roteiro e Federer confirmou o favoritismo para avançar na competição. Foi o terceiro jogo do suíço em três dias, por conta da chuva que adiou a partida de sábado contra o argentino Federico Delbonis.

Na próxima fase, Federer vai enfrentar o francês Chardy, que venceu o compatriota Adrian Mannarino (N.20) com parciais 7-5, 4-6 e 6-1.

No quadro feminino, a dinamarquesa Caroline Wozniacki teve que suar para despachar a bielorrussa Aliaksandra Sasnovich por 6-4, 2-6, 6-3

Wozniacki, campeã do Aberto da Austrália e atual número 2 do ranking WTA, vai enfrentar a vencedora do duelo entre a local Sloane Stephens (N.13) e a russa Daria Kasatkina (N.19).