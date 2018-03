Carrick pendura as chuteiras no final desta temporada

O meia Michael Carrick, meia do Manchester United, confirmou nesta segunda-feira que vai se aposentar no final desta temporada.

"Chega um momento em que, goste você ou não, seu corpo diz que é a hora de deixar de jogar futebol. É mais ou menos onde estou", declarou o jogador.

Em 12 temporadas com o United, Carrick ganhou 18 troféus, entre eles cinco títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões (2008).

Nesta temporada, o atleta só disputou quatro jogos após passar por uma operação em setembro para tratar um problema cardíaco.

Carrick deve continuar dentro do clube como auxiliar de José Mourinho. "Estamos conversando, não existe nada confirmado mas parece pouco provável", acrescentou o jogador formado no West Ham e com passagem pelo Tottenham.