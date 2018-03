Uruguaio Diego Aguirre é o novo técnico do São Paulo

A diretoria do São Paulo e Diego Aguirre chegaram a um acordo e o uruguaio é o novo técnico do Tricolor. Depois de desembarcar no Brasil na noite de sábado, o treinador acertou os últimos termos do acordo com o clube do Morumbi e assinará contrato nas próximas horas. O vínculo de Aguirre com o Tricolor vai até dezembro desta temporada. A expectativa é de que o comandante vá ao Morumbi nesta tarde para acompanhar a partida contra o Red Bull Brasil, pela 12ª rodada do Paulistão.

Depois de comandar Internacional e Atlético-MG no futebol brasileiro, Aguirre chega ao São Paulo com a missão de montar uma equipe competitiva e brigar por títulos, algo que o Tricolor não conquista desde 2012, quando levou a Copa Sul-Americana. Seu antecessor, Dorival Júnior, foi demitido após a derrota no clássico com o Palmeiras e as seguidas más atuações do time.

As negociações para a contratação do treinador foram conduzidas por Raí, diretor de futebol do São Paulo, em parceria com Ricardo Rocha, coordenador de futebol, e Lugano, superintendente de relações institucionai do clube do Morumbi. O trio tem boas referências do trabalho executado pelo treinador e a decisão de trazê-lo para o Morumbi foi unânime. A informação da chegada de Aguirre foi divulgada pelo Globo Esporte e confirmada pelo LANCE!.

Apesar do acerto, o técnico ainda não comanda o São Paulo. Neste domingo, o interino André Jardine - promovido à comissão técnica permanente do elenco profissional - comandará a equipe no Morumbi, contra o Red Bull Brasil. Já classificado para o mata-mata do estadual, o time lidera o Grupo B, mas pode perder a posição para o São Caetano caso não vença esta tarde.

É provável que o novo treinador assuma o time na partida contra o CRB, na próxima quarta, pela Copa do Brasil. O uruguaio precisa resolver pendências com seu visto de trabalho e, por isso, ainda não é possível confirmar sua presença no jogo do meio da semana.

No Brasil, Aguirre comandou o Inter, chegando à semifinal da Libertadores de 2015, e o Atlético-MG, parando diante do próprio São Paulo nas quartas de final de 2016. Seu último trabalho foi no San Lorenzo, da Argentina. Como atacante, defendeu o Tricolor ao lado de Raí em 1990. Como técnico, tem ainda como credencial ter levado o Peñarol à final da Libertadores de 2011, perdendo para o Santos de Neymar.

