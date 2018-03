Juventus ganha com dois de Dybala e assume liderança provisória

A Juventus pressionou a Napoli (2º) ao assumir a liderança provisória da Serie A, neste domingo, depois de vencer a Udinese por 2 a 0 pela 28ª rodada da competição, marcada por homenagens ao ex-capitão da Fiorentina, Davide Astori, falecido há uma semana.

Com dois gols do argentino Paulo Dybala, aos 20 minutos do primeiro e aos 4 minutos do segundo tempo, a Velha Senhora chegou a 71 pontos e abriu dois de vantagem para os napolitanos, que enfrentam a Inter de Milão (5º) no último jogo do dia.

Se a Napoli tropeçar, a Juve vai liderar o campeonato de maneira isolada pela primeira vez na temporada, a oito rodadas do fim. Seria a maneira perfeita de concluir uma semana que teve a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões, após vitória por 2 a 1 sobre o Tottenham.

O jogo mais esperado do dia foi disputado um pouco antes, em Florença: uma maré cor violeta, um estádio desolado e jogadores com o rosto marcado após uma semana dolorida, em duelo vencido por 1 a 0 pela Fiorentina (9º) contra o lanterna Benevento. Foi o primeiro jogo após a morte repentina do capitão Davide Astori há uma semana.

Nos outros jogos disputados neste domingo, a Lazio (4º) salvou empate em 2 a 2 no campo do Cagliari (14º) graças a um gol de Ciro Immobile aos 50 minutos do segundo tempo. Outro que venceu no limite do fim do jogo foi o Milan (6º), que superou o Genoa (13º) por 1 a 0 com gol solitário do português André Silva aos 49 da segunda etapa.

Além disso, Sassuolo (17º) e SPAL (18º) empataram em 1 a 1, enquanto a Atalanta (8º) venceu por 1 a 0 na visita ao Bologna. Já o Crotone (16º) goleou a Sampdoria (7º) por 4 a 1.