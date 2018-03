Griezmann marca, dá assistência e Atlético de Madrid vence o Celta pelo Espanhol

O Atlético de Madrid fez sua parte e derrotou o Celta de Vigo por 3 a 0 neste domingo, em casa, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado mantém a equipe a oito pontos do líder Barcelona e com sete de vantagem em relação ao Real Madrid, o terceiro colocado.

Faltam dez jogos para o final da competição. A tendência é que as três equipes mantenham a regularidade e as posições na tabela de classificação sigam inalteradas. Mas, como disse o técnico Simeone, enquanto houver chances matemáticas, sua equipe brigará pelo título.

Neste domingo, ele mandou os principais jogadores a campo. Griezmann foi o principal destaque da partida com um gol e uma assistência. Ele abriu o marcador aos 11 minutos, quando recebeu cruzamento da direita na segunda trave, se livrou do marcador e bateu no canto aposto do goleiro.

Na etapa final, logo aos dez minutos, Griezmann deixou Vitolo na cara do gol. O atacante só teve o trabalho de tocar na saída do goleiro. No terceiro, Angel Correa recebeu na área, chutou prensado com o zagueiro, mas aproveitou a sobra e, em nova tentativa, mandou para as redes.

O Atlético de Madrid volta a campo agora no jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa. Depois de ter vencido a partida de ida, em casa, por 3 a 0, o time espanhol visitará o Lokomotiv Moscou na quinta-feira.

WILLIAN JOSÉ MARCA

Também neste domingo, o Espanyol derrotou o Real Sociedad por 2 a 1, de virada, em casa. O time visitante saiu na frente com um gol do brasileiro Willian José, mas permitiu a reação do adversário. Leo Baptistão e Gerard Moreno marcaram para o time anfitrião, que subiu para a 12ª colocação, com 35 pontos. O Espanyol caiu para o 13º lugar, com 33.W.

