Carioquinha afasta multidões

O público nos estádios dá a dimensão do nível do campeonato. O Cariocão que promovia grandes jogos para mais de 100 mil apaixonados no Maracanã se transformou no Carioquinha em que o recorde, até o momento, não passou de 20 mil pessoas. Dos cinco maiores públicos na edição deste ano, três foram... longe do Rio de Janeiro. Somados, os seis clássicos já disputados não são suficientes para lotar o novo Maracanã.

Carioca com melhor taxa de comparecimento aos estádios, o Flamengo tem 9.703 de público médio na competição estadual e ocupa a modesta 10ª colocação no ranking nacional. Entre os clubes à frente, três das séries B e C do Campeonato Brasileiro: Fortaleza, Paysandu e Remo. Na análise dos números correspondentes à ocupação média, o rubro-negro despenca para o 29º lugar da lista que conta com os 60 clubes das três primeiras divisões.

A situação é ainda pior para os outros grandes. O Fluminense, com média de 5.462, teve dois jogos como mandante com menos de mil presentes, contra Macaé e Volta Redonda, em Los Larios. Com a Libertadores em primeiro plano, a torcida do Vasco deu de ombros para o Carioca, com apenas 3.757 pessoas por jogo. O Botafogo, único grande a ter mandado todas em casa, no Nilton Santos, tampouco motiva seus torcedores a comparecerem. O alvinegro levou, em média, 3.449 pessoas ao estádio.

Evander comemora gol com cadeiras vazias ao fundo, cena normal no campeonato. Vasco visitou o Madureira em Bangu e jogou para 3.316 torcedores

Nove estados do país estão representados na Série A do Brasileirão. Desses, o Rio de Janeiro possui o campeonato local com a segunda pior média de público: 2.212 pessoas. Além de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, estão à frente Bahia, Ceará, Paraná e Santa Catarina. Só o Pernambucano leva menos torcedores aos estádios.

Na hora de apontar a principal razão do fracasso do Carioca, a resposta é unânime: o formato do campeonato. No arbitral que definiu o sistema que está em vigor, no entanto, todos os clubes votaram a favor. As mudanças contemplaram o antigo desejo dos grandes de reduzir o número de clubes, de 16 para 12, mas tiraram o peso das Taças Guanabara e Rio, que antes definiam os finalistas da competição.

Para o ex-jogador e comentarista Júnior, a redução não foi suficiente. “Ainda são muitos clubes, e o formato não ajuda. Basta ver a quantidade de jogos sem importância. O ideal seria os grandes fazerem uma preparação maior e entrarem com outros quatro times, com menos jogos e mais interesse”.

O regulamento esdrúxulo dá uma segunda chance aos times de pior campanha e dificulta o acesso dos melhores da Série B, além de deixar dois clubes no limbo por quase um ano, até a disputa de outro hexagonal seletivo. E quem consegue vaga na Série A encontra um torneio descaracterizado, em que menos da metade dos pequenos atuaram em seus estádios quando foram mandantes contra os grandes — seis de 14 jogos em 2018.

“Gosto do Estadual, tem algo diferente, mas era o Estadual até os anos 90. Os times pequenos não tem conseguido fazer frente aos grandes, e isso também tira o brilho do campeonato”, concluiu Júnior.