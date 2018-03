Barcelona acerta opção de compra sobre Arthur do Grêmio

O Barcelona entrou em acordo com o Grêmio para assegurar uma opção de compra, de 30 milhões de euros, sobre o jovem meia Arthur Melo durante o próximo mês de julho.

O acordo prevê "uma opção de compra sobre o jogador Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, em virtude da qual o FC Barcelona poderá exercer este direito sobre os direitos federativos do jogador durante o mês de julho de 2018", informou o Barça em comunicado deste domingo.

"Se o clube exercer a opção combinada, o preço da transação fica fixado em 30 milhões de euros mais nove milhões em variáveis", acrescentou o clube catalão.

O acordo conclui negociações que começaram há alguns meses, mas que se concluíram nos últimos dias após visita de uma delegação do atual campeão da Libertadores à Espanha.

O Barcelona destaca o "futebol de toque e associativo" de Arthur, 21 anos, e também elogia a capacidade do jogador para "proteger bem a bola e buscar verticalidade".

O jogador defendeu as seleções Sub-17 e Sub-20 do Brasil, chegando a ser convocado por Tite para o time principal. Caso a negociação se concretize, Arthur vai se juntar aos compatriotas Coutinho e Paulinho no Barça.

O volante voltou aos gramados no último dia 8 de março, após se lesionar no dia 29 de novembro de 2017 no primeiro jogo da final da Libertadores contra o Lanús. Arthur foi eleito o melhor da partida e acabou se sagrando campeão do torneio continental.