Arsenal confirma melhora com vitória sobre Watford

O Arsenal (6º) se impôs neste domingo ao vencer por 3 a 0 o Watford (10º), pela 30ª rodada da Premier League, confirmando a melhora de desempenho iniciada com o triunfo sobre o Milan na Liga Europa após quatro derrotas seguidas.

O zagueiro alemão Shkodran Mustafi abriu o placar de cabeça, aos 8 minutos do primeiro tempo, após cruzamento do compatriota Mesut Ozil.

Na segunda etapa, o gabonês Pierre Emerick Aubameyang recebeu excelente passe do Henrikh Mkhitaryan para driblar o goleiro e ampliar o placar, aos 14. Aos 32, a bola fez o caminho inverso para o armênio definir o placar.

Antes, o Watford chegou desperdiçar cobrança de pênalti com Troy Deeney, defendido pelo goleiro tcheco Petr Cech.

O resultado alivia os Gunners, que tinham perdido oito dos últimos 14 jogos em todas as competições. No entanto, os comandados de Arsène Wenger ainda estão a 10 pontos do Tottenham (4º), primeiro time na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Os Spurs ainda podem ampliar a diferença, já que entram em campo no último jogo do dia para enfrentar o Bournemouth (12º) fora de casa. Se vencerem, os comandados de Mauricio Pochettino assumem a terceira colocação.

O City de Pep Guardiola vai encerrar a rodada na segunda-feira, contra o Stoke City (19º).