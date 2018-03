Sem Messi, Coutinho decide com gol de letra e Barcelona vence Málaga

Com um gol de letra do brasileiro Philippe Coutinho, o líder Barcelona venceu o lanterna Málaga por 2 a 0, neste sábado, pela 28ª rodada da Liga espanhola, e pressionou o Atlético de Madri (2º) para o duelo contra o Celta de Vigo (9º).

Os catalães não contaram com o craque argentino Lionel Messi, que se tornou pai pela terceira vez antes da partida. Mas o camisa 10 não fez falta ao time, que contou com o uruguaio Luis Suárez para abrir o placar, aos 15 minutos do primeiro tempo.

Aos 28, Coutinho recebeu passe do francês Ousmane Dembélé e empurrou para as redes com extrema categoria, dando um leve toque de letra para fechar o placar. O líder ainda contou com a expulsão de Samu García no minuto seguinte, o que deixou o caminho livre para a equipe garantir os três pontos com tranquilidade.

Mais cedo, dois gols do astro português Cristiano Ronaldo serviram para o Real Madrid se impor por 2 a 1 sobre o Eibar (8º) e manter o bom momento após eliminar o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões.

CR7, que marcou dois ou mais gols em sete dos últimos 10 jogos, colocou os merengues na frente aos 33 minutos do primeiro tempo. O luso tocou com a perna direita na saída do goleiro sérvio Marko Dmitrovic.

Na segunda etapa, o Eibar igualou com o zagueiro Ivan Ramis, aos cinco minutos, mas Ronaldo apareceu outra vez para definir a vitória tocando de cabeça, aos 39, após cruzamento de Dani Carvajal.

Ronaldo chegou a 18 gols no campeonato e se aproximou do argentino Lionel Messi, líder no quesito com 24 tentos marcados.

"Para mim, Cristiano é de outra galáxia. Além disso, é muito positivo sempre, sabe que vai marcar. É um jogador diferente, especial, e seus números falam por si. É muito bom e está com a gente", comemorou o técnico Zinedine Zidane após a partida.

A vitória deixa o Real Madrid 15 pontos do líder Barcelona e provisoriamente a quatro do segundo colocado Atlético de Madri, apesar dos colchoneros ainda não terem entrado em campo nesta rodada.

Já o time basco se mantém com 39 pontos, a poucos passos de se garantir na elite do futebol espanhol na próxima temporada.

"Até o final a Liga é possível, não só para nós. Existe outro time que também pensa nisso. Isto é tão difícil que em um momento, se você se distrair, você paga caro. O importante para nós é somar pontos", acrescentou Zidane.

Mais tarde, o Valencia (4º) venceu o Sevilla (5º) por 2 a 0 fora de casa e ampliou a vantagem sobre os andaluzes na briga por uma vaga na próxima Champions. Os dois gols da equipe foram marcados por Rodrigo Moreno, aos 25 do primeiro e aos 28 minutos do segundo tempo. O Valencia está a 11 pontos do Sevilla e a apenas um de distância do Real Madrid.