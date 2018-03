PSG inicia terapia pós-Real Madrid com goleada sobre Metz

Não substitui a Liga dos Campeões, mas evita novas críticas: a vitória por 5 a 0 do Paris Saint-Germain (1º) sobre o lanterna Metz, neste sábado, chega para tentar curar a ressaca da eliminação para o Real Madrid nas oitavas de final do torneio continental.

Kylian Mbappé não comemorou o gol marcado aos 46 minutos do primeiro tempo, já quando a equipe goleava por 4 a 0. A referência clara de que o gol deveria ter vindo na quarta-feira contra os merengues.

Antes, o belga Thomas Meunier, aos cinco, e o jovem Cristopher Nkunku, aos 20 e 28, abriram caminho para a vitória. No segundo tempo, o brasileiro e capitão Thiago Silva cabeceou para definir o placar, aos 37 minutos.

Com Neymar se recuperando de lesão no pé no Brasil, o uruguaio Edinson Cavani, outra referência ofensiva da equipe, acompanhou a partida da tribuna de honra por conta de uma suspensão.

Sem vários dos habituais titulares, o PSG encarou o melhor adversário possível para tentar se recompor do naufrágio europeu. Os 14 pontos de vantagem para o Monaco (2º), que na sexta-feira venceu o Estrasburgo (15º) por 3 a 1, praticamente garantem o título desta temporada da Ligue 1.

O objetivo da equipe de capital é terminar com os três títulos que restam no ano, já que disputa a final da Copa da Liga contra o Monaco, dia 31 de março, e a semifinal da Copa da França contra o Caen, dia 18 de abril.

Ainda neste sábado, outros cinco jogos serão disputados. Destaque para o confronto entre Lille e Montpellier.