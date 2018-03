Palmeiras libera lateral Fabiano para empréstimo ao Inter até o fim do ano

O Palmeiras liberou neste sábado o lateral-direito Fabiano para acertar com o Internacional. O jogador passará por exames médicos e deverá assinar contrato de empréstimo até o final do ano com o clube gaúcho.

Fabiano, de 26 anos, não vinha sendo aproveitado no elenco alviverde. Neste ano, entrou em campo apenas uma vez. O Internacional ainda não oficializou a contratação do jogador. Se confirmado, será o segundo reforço da equipe na semana. Na quinta-feira, o clube anunciou a chegada de Rossi, ex-Chapecoense e que estava no futebol chinês.

Já sem a presença de Fabiano, o elenco palmeirense treinou na manhã deste sábado na Academia de Futebol. Foi o último trabalho antes do duelo contra o Ituano, no domingo, às 17 horas, em partida válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Garantido na liderança do Grupo C com 23 pontos, o time alviverde já tem até confirmado o adversário das quartas de final. Irá encarar o Novorizontino, que garantiu o segundo lugar na chave.

O técnico Roger Machado comandou uma atividade sem a presença dos atletas titulares que começaram o clássico contra o São Paulo. O zagueiro Edu Dracena e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa participaram da movimentação.

Na sequência, alguns jogadores ainda ensaiaram cobranças de faltas e pênaltis. Em Itu, o time alviverde não poderá contar com Victor Luis e Felipe Melo, ambos suspensos pelo acúmulo de três cartões amarelos.

Fonte: Estadão conteúdo