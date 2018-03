Manchester United supera Liverpool e assegura vice-liderança

O Manchester United se deu melhor no principal duelo do futebol inglês, neste sábado, depois de vencer o Liverpool por 2 a 1 pela 30ª rodada da Premier League com dois gols do jovem Marcus Rashford.

O triunfo assegurou a segunda colocação aos Diabos Vermelhos, que chegaram aos 65 pontos e abriram cinco unidades de vantagem para os Reds (3º). No entanto, o lado vermelho de Manchester ainda está distante dos rivais do City, líderes com 78 pontos.

Marcus Rashford não decepcionou na primeira partida em que foi escalado como titular em 2018. Aos 14 minutos do primeiro tempo, o jogador limpou o zagueiro e bateu firme para abrir o placar no Old Trafford. Dez minutos depois, aproveitou rebote para ampliar a vantagem da equipe anfitriã.

Na segunda etapa, o marfinense Eric Bailly empurrou para as próprias redes aos 21 minutos e diminuiu o placar para o Liverpool, mas o poderoso ataque dos Reds não conseguiu reverter o resultado.

O jogo confirmou a oposição de estilos que caracteriza os gigantes do norte da Inglaterra. Os comandados do português José Mourinho conquistaram os três pontos graças a superioridade física e ao forte esquema defensivo imposto, apesar do Liverpool do alemão Jurgen Klopp manter a posse de bola na casa dos 65%.

Outros seis jogos da Premier League serão disputados neste sábado, com destaque para o duelo contra a degola entre Newcastle (16º) e Southampton (17º), e o clássico londrino entre Chelsea (5º) e Crystal Palace (18º).

O City de Pep Guardiola vai encerrar a rodada na segunda-feira, contra o Stoke City (19º).