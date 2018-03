Lewandowski supera Élber como maior artilheiro estrangeiro do Bayern

Com os três gols na vitória por 6 a 0 sobre o Hamburgo, o polonês Robert Lewandowski colocou seu nome na história do Bayern de Munique ao se tornar o estrangeiro com mais gols pelo clube bávaro, superando o brasileiro Élber.

Até agora são 142 gols marcados em todas as competições, três a mais que os 139 tentos de Élber entre 1997 e 2003. No período, o brasileiro conquistou quatro vezes o Campeonato Alemão e levantou a Liga dos Campeões de 2001, além de outras taças.

O último gol de 'Lewa', aliás, foi o 100º com a camisa do Bayern na Bundesliga. Para atingir a marca, o atacante precisou de 120 jogos, média melhor que a do lendário Gerd 'Bomber' Müller, que precisou de 136 partidas para chegar ao centésimo gol.

O maior artilheiro estrangeiro da Bundesliga segue sendo o peruano Claudio Pizarro, com 192 gols. Lewandowski, que jogou no Borussia Dortmund antes de assinar pelo Bayern, tem 174 gols no campeonato no total.