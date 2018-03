CR7 faz dois e garante vitória do Real Madrid sobre Eibar

Dois gols do astro português Cristiano Ronaldo serviram para o Real Madrid se impor por 2 a 1 sobre o Eibar (8º), neste sábado, pela 28ª do campeonato espanhol, e manter o bom momento após eliminar o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões.

CR7, que marcou dois ou mais gols em sete dos últimos 10 jogos, colocou os merengues na frente aos 33 minutos do primeiro tempo. O luso tocou com a perna direita na saída do goleiro sérvio Marko Dmitrovic.

Na segunda etapa, o Eibar igualou com o zagueiro Ivan Ramis, aos cinco minutos, mas Ronaldo apareceu outra vez para definir a vitória tocando de cabeça, aos 39, após cruzamento de Dani Carvajal.

A vitória deixa o Real Madrid provisoriamente a 12 pontos do líder Barcelona e a quatro do segundo colocado Atlético de Madri, apesar das duas equipes postulantes ao título ainda não terem entrado em campo nesta rodada.

Já o time basco se mantém com 39 pontos, a poucos passos de se garantir na elite do futebol espanhol na próxima temporada.

Ainda neste sábado, o Barça visita o lanterna Málaga, enquanto Sevilla (5º) e Valencia (4º) fazem duelo interessante na briga por uma vaga na próxima Champions.

No domingo, o Atlético de Madri (2º) recebe o Celta de Vigo (9º).