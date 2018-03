Soares e Murray confirmam favoritismo e estreiam com vitória em Indian Wells

O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray não tiveram maiores dificuldades para confirmar o favoritismo e estrear com vitória no Masters 1000 de Indian Wells. Nesta sexta-feira, eles passaram na primeira rodada da chave de duplas pelo austríaco Dominic Thiem e o alemão Philipp Petzschner por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Cabeças de chave número 4, mesma posição que ocupam no ranking da ATP, Soares e Murray tiveram pela frente uma dupla que foi convidada pelo torneio. Apesar de terem momentos complicados, o brasileiro e o britânico conseguiram fechar o confronto em 1h07min.

Soares e Murray largaram com dificuldades e tiveram que salvar um break point no início, mas logo quebraram o serviço dos adversários e arrancaram para fechar o primeiro set. No segundo, a dupla foi precisa para aproveitar a única chance de quebra que teve e confirmou o triunfo.

Agora, Soares e Murray esperam os próximos adversários. Eles vão encarar na segunda rodada quem vencer do confronto do indiano Rohan Bopanna e do francês Edouard Roger-Vasselin com o luxemburguês Gilles Muller e o norte-americano Sam Querrey.

SIMPLES - Na chave de simples, destaque para o francês Gael Monfils, número 42 do mundo, que passou sem muito trabalho pelo australiano Matthew Ebden em dois sets, com duplo 6/3. Na segunda rodada, ele vai encarar o norte-americano John Isner, cabeça de chave número 15.

Ainda nesta sexta, o húngaro Marton Fucsovics fez 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/1, sobre o sérvio Viktor Troicki e será o adversário de Marin Cilic, segundo cabeça de chave. O português João Sousa virou sobre o russo Mikhail Youzhny, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (7/4), e pegará o alemão Alexander Zverev, quarto favorito.

Nas outras partidas já encerradas do dia, o norte-americano Ernesto Escobedo bateu o compatriota Frances Tiafoe, o veterano cipriota Marcus Baghdatis eliminou o japonês Yoshihito Nishioka e o indiano Yuki Bhambri derrotou o francês Nicolas Mahut.

Fonte: Estadão conteúdo