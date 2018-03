Roma arranca no segundo tempo e faz 3 a 0 no Torino pelo Italiano

Depois de bater o Napoli no fim de semana, a Roma voltou a vencer pelo Campeonato Italiano nesta sexta-feira. A equipe da capital recebeu o Torino e superou um primeiro tempo ruim para arrancar no segundo e fazer 3 a 0, com gols de Manolas e De Rossi.

O resultado levou a Roma a 56 pontos, quatro a mais que a rival Lazio, garantindo assim a terceira colocação do Italiano por mais uma rodada. Já o Torino parou nos 36 pontos, ocupa apenas o nono lugar e se distanciou ainda mais da briga por uma vaga nas competições europeias.

Mesmo fora de casa, o Torino fez um bom primeiro tempo, conseguiu limitar as ações ofensivas da Roma e levou o 0 a 0 para o intervalo. Mas logo aos dez minutos do segundo, o time da capital abriu o placar. Manolas aproveitou sobra pela direita e cruzou na cabeça de Manolas, que subiu alto e fuzilou para a rede.

Mesmo com o gol, o Torino seguiu tímido no ataque e pouco perigo levou ao gol do brasileiro Alisson. Só que em uma bobeada da defesa, a Roma ampliou. Após bola rebatida na área, Nainggolan tocou de cabeça e De Rossi invadiu a área sozinho para bater na saída de Sirigu.

Nos últimos minutos, o Torino foi para cima na base do desespero e abriu espaço para a Roma selar o resultado. Nainggolan roubou a bola na defesa e arrancou sozinho, antes de tocar na esquerda para Pellegrini, que ficou de frente para o goleiro e marcou.

A Roma agora volta as atenções para as oitavas de final da Liga dos Campeões, pela qual encara o Shakhtar Donetsk em casa, na terça-feira, após perder por 2 a 1 na ida. Já o Torino volta a campo somente no dia 18, quando recebe a Fiorentina pelo Italiano.

Fonte: Estadão Contéudo