Pep Guardiola é multado por vestir símbolo separatista

A Federação Inglesa (FA) multou o espanhol Pep Guardiola em 20.000 libras, nesta sexta-feira, depois do técnico do Manchester City usar um laço amarelo pedindo liberdade aos dirigentes independentistas catalães presos na Espanha.

Além disso, a FA advertiu que o comandante dos Citizens não repita o gesto.

Guardiola começou a utilizar o laço no final do ano passado, em protesto às prisões preventivas de vários líderes independentistas pelo referendo de sucessão do dia 1º de outubro, proibido pela justiça espanhola, e a falida proclamação de secessão.

O treinador catalão quebrou a proibição federativa de usar mensagens políticas nos estádios. Nesta semana, anunciou que vai aceitar as acusações e acatar a proibição.

"São as regras, existem e são aplicadas. Aceito a decisão porque tenho que fazê-lo", indicou Guardiola após a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Basel.

"Estou trabalhando neste país sob umas regras, mas isto não significa que eu esteja de acordo que são corretas ou equivocadas", acrescentou Guardiola.

Guardiola pode usar o laço na Champions, porque a Uefa tem regras mais flexíveis neste tema do que a FA.