Mourinho diz que Sánchez será melhor na próxima temporada

O atacante chileno Alexis Sánchez, autor de apenas um gol nos oito primeiros jogos com a camisa do Manchester United, "será melhor" na próxima temporada, destacou nesta sexta-feira o técnico José Mourinho.

"Certamente na próxima temporada será melhor para ele. Vai aprender a jogar com a gente e nós aprenderemos a entendê-lo melhor", disse o português antes do duelo de sábado contra o Liverpool na Premier League.

"Ele chegou no pior momento da temporada, no mercado de inverno. É por isso que eu não gosto do mercado de inverno. Era uma oportunidade que não queríamos perder, mas não acreditamos muito na janela de inverno", acrescentou.

O treinador dos Diabos Vermelhos rechaçou a ideia de que o chileno, apesar de sua adaptação, seja um problema para o time.

"Não o considero uma fraqueza. O considero com enorme potencial para desenvolver. É um jogador em forma que não tem medo de assumir responsabilidades e tentar mudar as coisas", acrescentou.

"Quando sente que não é tão perigoso como gostaria, recua, tenta coisas. Quando erra, tenta compensar imediatamente com uma atitude fantástica. Estamos muito contentes", destacou o português.

"Ele está feliz porque o time obtém resultados. Ultimamente teve má sorte quando perdemos jogos, mas é um cara muito maduro e de caráter, não poderíamos estar mais felizes", concluiu.