Monaco supera Estrasburgo com tranquilidade na Ligue 1

Com o capitão Radamel Falcao no banco de reservas, o Monaco (2º) deu passo importante para assegurar sua posição ao vencer o Estrasburgo (15º) por 3 a 1, nesta sexta-feira, pela abertura da 29ª rodada da Ligue 1.

O líder Paris Saint-Germain está a 11 pontos de distância, mas ainda precisa entrar em campo para enfrentar o lanterna Metz no sábado. O principal objetivo do atual campeão é administrar a vice-colocação, que garante vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Com a vitória desta sexta, o time do Principado abriu sete pontos de vantagem para o Olympique de Marselha (3º), que enfrenta o Toulouse (17º) no domingo.

O montenegrino Stevan Jovetic (5), o português Rony Lopes (21) e o brasileiro Fabinho (41) fizeram os gols da vitória, enquanto o Estrasburgo marcou com Stephane Bahoken (19).

Falcao foi relacionado após cinco semanas afastado dos gramados por lesão muscular. Mas a tranquila atuação não forçou a entrada do jogador.

Ainda invicto em 2018, o Monaco conquistou o quinto triunfo consecutivo nos últimos seis jogos, sequência que praticamente garante o vice-campeonato.