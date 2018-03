Griezmann espera vencer todos jogos para sonhar com título da La Liga

Derrotado pelo líder Barcelona, o Atlético de Madri precisa vencer todos os jogos que restam para ainda sonhar com o título do Campeonato Espanhol, avaliou nesta sexta-feira o atacante francês Antoine Griezmann.

Nas 11 rodadas que restam "tentaremos ganhar tudo o que nos resta e depois vamos ver aonde chegaremos", disse Griezmann em um vídeo publicado pelo clube em homenagem ao troféu de melhor jogador colchonero de fevereiro.

O atacante francês se declarou feliz pelo prêmio, que confirma a volta de seu melhor futebol após um outono decepcionante. Foram dois meses sem marcar entre setembro e novembro, gerando vaias que iniciaram um desejo de buscar outros ares na janela de transferências de janeiro.

Em 2018, Griezmann recuperou o faro de gol, marcando 13 vezes em 15 jogos oficiais. O retorno aos gramados do brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, que voltou a jogar em janeiro, ajudou na melhora de desempenho.

"Significa que está indo bem, tenho o apoio das pessoas e tento retribuir o carinho e o apoio dentro de campo. Seja com gols, assistências ou esforço", destacou o francês.

"Estou bem, com muita confiança e alegria, que é o mais importante. Tenho vontade de ajudar o time no que seja, no trabalho defensivo ou ofensivo", concluiu.

O Atlético de Madri (2º, 61 pontos) recebe o Celta de Vigo no domingo, pela 28ª rodada da La Liga. O time vem de derrota para o Barcelona, que lidera o campeonato a oito pontos de distância.