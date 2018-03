Girona vence e afunda La Coruña na zona da degola da La Liga

O Girona (6º) venceu o Deportivo La Coruña (19º) por 2 a 0, nesta sexta-feira, pela abertura da 28ª rodada da Liga espanhola, e se colocou provisoriamente na zona de classificação para a Liga Europa.

A vitória do time catalão, que joga pela primeira vez na primeira divisão, deixa a equipe a dois pontos de distância do Villarreal (7º), que visita o Las Palmas (18º) no domingo.

Duas jogadas de bola parada garantiram o triunfo do time comandado por Pablo Machín. A primeira foi definida pelo uruguaio Christian Stuani aos 21 minutos do primeiro tempo, chegando a 15 gols na temporada.

Na segunda etapa, Juanpe garantiu a vitória aos 12 após cobrança de falta de Alex Granell.

Com o resultado, o La Coruña ocupa a vice lanterna a dois pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Levante (17º).

Nos jogos do final de semana, o líder Barcelona visita o lanterna Málaga no sábado. Antes, o Real Madrid (3º) viaja para enfrentar o Eibar (8º), enquanto o Atlético de Madri (2º) recebe o Celta de Vigo (9º) no domingo.