Bruno Henrique viajará aos EUA para avaliar lesões no olho

O Santos confirmou nesta sexta-feira que o atacante Bruno Henrique viajará aos Estados Unidos nos próximos dias para passar por uma avaliação detalhada do seu olho direito, local onde sofreu cinco lesões diferentes no jogo de estreia do clube no Campeonato Paulista.

O anúncio da viagem de Bruno Henrique foi realizada por Jorge Merouço, o novo chefe do departamento médico do Santos. "Devido às especulações, comunico que a ida dele aos Estados Unidos tem o objetivo exclusivo de abreviar o retorno à atividade normal do futebol", afirmou, sem, porém, revelar a data do embarque de Bruno Henrique aos Estados Unidos e quais serão seus acompanhantes.

A confirmação da viagem de Bruno Henrique se deu no mesmo dia em que o atacante participou de um treino coletivo pelo Santos desde que sofreu as lesões. O jogador, que utiliza óculos de proteção, não exibiu limitações na atividade e se destacou pelos gols marcados, o que parecia ser um indicativo de que logo ele estará à disposição do técnico Jair Ventura.

Em 17 de janeiro, quando o Santos estreou no Paulistão com uma vitória por 3 a 0 sobre o Linense, Bruno Henrique levou uma bolada acidental logo nos minutos iniciais do duelo, quando tentou uma finalização e a bola voltou no seu olho após bater um adversário.

No Johns Hopkins Medicine, em Baltimore, Bruno Henrique passará por uma bateria de exames para determinar se ele ainda tem alguma restrição para voltar a atuar. Assim, só após essa avaliação será possível prever quando ele terá condições de defender novamente pelo Santos.

Fonte: Estadão conteúdo