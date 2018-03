"Neymar é um lutador e tudo correrá bem", garante Gabriel Jesus

O atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, afirmou nesta quinta-feira que Neymar, seu parceiro de ataque na seleção, "é um lutador" e sua recuperação para poder jogar a Copa do Mundo da Rússia-2018 "correrá bem".

Neymar foi submetido na semana passada a uma cirurgia no pé direito em Belo Horizonte, a três meses da estreia do Brasil na Copa da Rússia.

"Neymar me enviou uma mensagem logo após a lesão", revelou Jesus.

"Eu contei como eu me senti e como foi minha recuperação. Ele é um lutador e tudo correrá bem", completou o jogador de 20 anos, que divide com Neymar a responsabilidade de balanças as redes na seleção do técnico Tite.

Nos últimos meses, Gabriel Jesus precisou se recuperar de uma lesão no ligamento do joelho. Na quarta-feira, no primeiro jogo como titular desde a volta aos campos, marcou o gol do City na derrota por 2 a 1 para o Basel, pela Liga dos Campeões.

"Acho que ainda jogo com um pouco de medo, há alguns movimentos que ainda sinto a preocupação de me machucar novamente", explicou.

"Sei que tudo pode acontecer, mas tenho certeza de que quanto mais jogar, mais rápido perderei o medo", concluiu.