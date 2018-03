Bia Haddad perde de campeã olímpica e cai na estreia em Indian Wells

A tenista Beatriz Haddad Maia foi eliminada na estreia no Torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira. A número 1 do Brasil foi derrotada pela porto-riquenha Monica Puig, campeã olímpica no Rio-2016, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3), em 1h31min de confronto.

Atual 59º do mundo, Bia chegou a liderar o segundo set por 4/0, mas permitiu a reação da rival, 83ª do ranking, e acabou sendo superada no tie-break. No set inicial, Puig abriu 5/1 e a brasileira, em sua primeira participação em Indian Wells na carreira, não conseguiu acompanhar o ritmo da rival.

A partida foi marcada pela irregularidade de ambas as tenistas no jogo. Puig cometeu oito duplas faltas, contra cinco de Bia. A porto-riquenha, contudo, foi mais efetiva quando teve chances de quebrar o saque da brasileira. Foram quatro break points, todos aproveitados pela campeã olímpica. Bia converteu apenas uma de quatro chances.

Perto de igualar sua melhor posição no ranking, Bia deve perder terreno na próxima atualização da lista. Ela deve voltar à quadra em Miami, que começará logo após Indian Wells. No ano passado, a brasileira faturou uma vitória e caiu na segunda rodada.

Puig, por sua vez, vai enfrentar agora letã Anastasija Sevastova, cabeça de chave número 21 do torneio. A porto-riquenha busca recuperar espaço no circuito após surpreender no Rio, em 2016. Ela já foi Top 30, mas vem sofrendo para exibir uma boa sequência de jogos no circuito.