Juventus é dominada, mas elimina Tottenham e vai às quartas da Champions

Dominada no primeiro tempo, a Juventus se classificou às quartas de final da Liga dos Campeões graças a dois gols em três minutos que valeram a vitória de virada sobre o Tottenham por 2 a 1, nesta quarta-feira em Wembley.

Após o empate no jogo de ida (2-2) em Turim e um primeiro tempo dominado pelos ingleses, a Juventus aproveitou dois minutos de desatenção do Tottenham para matar o duelo.

Num piscar de olhos, os londrinos, bem colocados para garantir a vaga nas quartas após a abertura do placar do sul-coreano Sun no primeiro tempo, desperdiçaram a chance de se colocarem entre os grandes do continente, jogando fora uma boa campanha na Champions, na qual haviam vencido equipes como Real Madrid e Borussia Dortmund na fase de grupos.

Os lances decisivos da partida tiveram toque argentino. Gonzalo Higuaín e Paulo Dybala foram os responsáveis pela virada italiana, anotando aos 19 e 22 minutos do segundo tempo.

Os gols calaram um lotado estádio de Wembley. Como os Spurs conseguiram perder uma partida que dominaram completamente?