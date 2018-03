Torcedores de time grego invadem estúdio de TV após punição ao clube

Cerca de quarenta torcedores do PAOK Salônica, inconformados com a punição de perda de três pontos imposta ao clube, invadiram nesta terça-feira o estúdio de uma emissora estatal de televisão grega, obrigando um jornalista esportivo a ler uma mensagem por cinco minutos.

"A direção da ERT 3 condena energeticamente a invasão de seus estudos por torcedores de uma equipe de futebol durante um programa ao vivo. Se comportaram de forma profundamente antidemocrática, longe do espírito esportivo", lamentou a emissora em nota.

Os torcedores queriam protestar o que chamaram de "o maior escândalo esportivo de todos os tempos". Após o protesto, deixaram o estúdio e não foram presos.

Na segunda-feira, A Liga de futebol grego decidiu punir com perda de três pontos e uma multa de 30.000 euros o PAOK, após a suspensão da partida contra o Olympiakos, na qual o técnico espanhol da equipe adversária, Óscar Garcia, foi alvejado por um objeto lançado pela torcida.

Com a perda de pontos, o PAOK perdeu a vice-liderança do Campeonato Grego justamente para o Olympiakos, que soma agora um ponto a mais na tabela (50 contra 49). O líder é o AEK, com 54 pontos.