"Podemos estar satisfeitos", diz Zidane

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmou que seus jogadores podiam "estar satisfeitos" com a classificação às quartas de final da Liga dos Campeões, após a vitória por 2 a 1 no jogo de volta contra o Paris Saint-Germain.

"Fizemos uma boa partida, muito séria desde o início. Acredito que era importante fazer um jogo desses, conseguimos ganhar num campo difícil, ganhamos na ida e na volta, então podemos estar satisfeitos", analisou Zidane após a partida.

Zidane surpreendeu ao escalar os jovens Asensio e Lucas Vázquez na equipe titular, deixando no banco veteranos como Luka Modric, Toni Kroos e Gareth Bale.

"Eu escolho os 11 titulares, acredito que acabou sendo bom, e depois quem entrou também, com Toni (Kroos), Isco e Gareth (Bale)", explicou.

"Todos os jogadores são importantes e é isso que eu vejo", completou Zidane, insistindo que "passamos de fase e estamos contentes por isso".

"No conjunto da partida, jogamos bem. A vitória e a classificação são merecidas. Como tudo acabou bem, é sinal de que fizemos o que tinha que ser feito", concluiu o treinador.