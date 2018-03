McLaren sofre e Vettel lidera 1º dia de nova bateria de testes da Fórmula 1

Depois de uma primeira bateria de testes marcada por frio e até neve, os carros da Fórmula 1 voltaram para a pista em Barcelona nesta terça-feira para o início da segunda bateria da pré-temporada. E o alemão Sebastian Vettel voltou a mostrar a força da Ferrari, ao liderar a sessão disputada sob clima mais ameno e pista seca. O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, foi o segundo mais veloz.

Vettel anotou o tempo de 1min20s396 ainda no período da manhã, com os pneus médios. O alemão foi também quem mais deu voltas no traçado ao longo desta terça. Foram 168 giros. Bottas também obteve a sua marca pela manhã, com 1min20s596. À tarde, a Mercedes foi pilotada pelo inglês Lewis Hamilton.

O atual campeão foi o quarto mais veloz do dia ao registrar 1min20s808. Tanto Bottas (86 voltas) quanto Hamilton (88) usaram pneus macios, que são considerados mais velozes que os médios utilizados por Vettel. Entre os dois pilotos da Mercedes ficou o holandês Max Verstappen, com 1min20s649, após 127 voltas

O quinto mais veloz foi o francês Pierre Gasly, da Toro Rosso. Ele registrou o tempo de 1min20s973 ainda pela manhã. À tarde, o piloto enfrentou problemas de bateria, o que abreviou o seu teste e o manteve na garagem pela maior parte do tempo. Foram apenas 54 voltas completadas, quase todas pela manhã.

Outro a enfrentar dificuldades nesta terça foi o belga Stoffel Vandoorne. O piloto teve problemas nos dois períodos. Pela manhã, houve falha técnica no motor. À tarde, um problema hidráulico chegou a causar a bandeira vermelha na pista localizada nos arredores de Barcelona.

Os demais pilotos não conseguiram passar da barreira do 1min21s. O dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, foi o sexto colocado, com 1min21s298. Ele foi seguido pelo alemão Nico Hülkenberg (Renault), com 1min21s432, pelo espanhol Carlos Sainz Jr (Renault), com 1min21s455.

O russo Sergey Sirotkin, da Williams, e o mexicano Sergio Pérez, da Force India, completaram o Top 10, com os tempos 1min21s588 e 1min21s643. O sueco Marcus Ericsson (Sauber), foi o 11º, com 1min21s706, o belga Stoffel Vandoorne (McLaren) registrou o 12º tempo, com 1min21s946, e o canadense Lance Stroll (Williams) marcou o 13º, com 1min22s937.

Carros e pilotos voltarão para a pista nesta quarta-feira para a realização do segundo dia de testes desta segunda bateria de trabalhos da pré-temporada. O campeonato terá início no dia 25 de março, com o GP da Austrália, em Melbourne.

Fonte: Estadão conteúdo