Heroi da virada, Erazo exalta espírito e apoio da torcida: 'Total diferença'

Erazo chegou ao Vasco há pouco e já viveu fortes emoções. Foi expulso na Libertadores, retomou a titularidade e, neste domingo, contra o Boavista, marcou o gol da virada nos últimos momentos da partida. O futebol ainda não é dos melhores - afinal, a defesa segue sofrendo muitos gols. Mas o espírito do elenco ainda em formação é um diferencial do clube.

"Não foi fácil conseguir a vitória. Saímos na frente, tomamos a virada, mas conseguimos nos recuperar. O Vasco da Gama está de parabéns por ter lutado até o último minuto. Esse é o espírito que queremos demonstrar. Obviamente temos que melhorar muita coisa ainda, mas estamos no caminho certo", afirma o equatoriano, que dedicou a vitória aos torcedores.

" [Eles] Foram fundamentais. Fizeram total diferença. Em nenhum momento deixaram de acreditar, o tempo todo nos apoiaram. Essa vitória foi para eles", disse o zagueiro.

A superação nos minutos finais trouxeram os três para São Januário, mas o desgaste foi grande. A defesa levou nove gols nos últimos quatro jogos, na maioria em bolas aéreas. Erazo explica e evita culpar o sistema defensivo.

"O que falta para nós é concentração. A gente sempre tenta tirar as bolas da defesa, mas quando se toma gol, a culpa é sempre do goleiro ou do zagueiro. Saímos sempre na capa do jornal", brincou.

Fonte: Lance