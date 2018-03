De Amores sofre lesão na panturrilha direita e fica fora de treinamento

A torcida do Fluminense precisará segurar a ansiedade para a estreia de Guillermo De Amores. Isso porque, nesta segunda-feira, 5, o goleiro não participou do treinamento do time. O motivo é um estiramento grau 1 na panturrilha direita sofrido após deixar treino no fim da semana passada. A informação é do Globoesporte.com.

A vida dele já não vinha sendo fácil. O uruguaio chegou ao Flu após forte campanha dos torcedores, mas não teve o aval de Abel Braga. Ele ficou no banco para o duelo contra o Avaí, pela Copa do Brasil, na quinta-feira, mas ainda não teve oportunidades. Hoje, ele é apenas a terceira opção, atrás de Júlio César, o titular, e Rodolfo, que vem ficando no banco.

Outra novidade no treinamento, mas desta vez positiva, foi o retorno de Marcos Junior para as atividades. O atacante foi poupado no confronto contra o Volta Redonda, pela Taça Rio, no último domingo. Os reservas e não relacionados para o jogo em Xerém trabalharam no campo, enquanto os titulares fizeram trabalho regenerativo na academia.

Fonte: Lance