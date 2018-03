Morre Roger Bannister, 1º corredor a quebrar recorde impossível

O ex-atleta Roger Bannister, primeiro homem do mundo a correr uma milha em menor de quatro minutos, morreu neste sábado (3) aos 88 anos, em Oxford, no Reino Unido.

A informação foi revelada pela família do ex-campeão, que, há quatro anos, foi diagnosticado com mal de Parkinson. Em 6 de maio de 1954, na pista de Oxford, com apenas 25 anos, Bannister surpreendeu o mundo ao percorrer 1,6 mil metros em 3m59s40, uma prova considerada "impossível".

Depois de se aposentar das pistas, Bannister se dedicou à medicina. Em 2015, o tênis que usou foi vendido por cerca de 320 mil euros, um novo recorde na carreira.