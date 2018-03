Grêmio vence Juventude, deixa a degola e entra na zona de classificação do Gaúcho

A contratação do centroavante Hernane, ex-Bahia, e a possível chegada de André, do Sport, acordaram o atacante Jael. Um ano depois de sua contratação, ele desandou a fazer gols com a camisa gremista e foi fundamental na tarde deste domingo na vitória do Grêmio por 2 a 0 sobre o Juventude, em partida realizada no estádio Alfredo Jaconi, em Caixas do Sul, pela décima rodada do Campeonato Gaúcho.

Jael fez o gol que abriu o placar, que foi fechado por Madson. A vitória significou muito ao Grêmio, que conquistou três pontos importantes na luta pela classificação. Com o resultado, o time comandado por Renato Gaúcho deixou a zona de rebaixamento e terminou a rodada na oitava posição, com 10 pontos, dois a mais do que o Cruzeiro, primeiro dentro da zona da degola.

Se o Grêmio entrou na zona de classificação, o Juventude, por sua vez, acabou caindo para a nona posição, com nove pontos. O time de Caxias do Sul é outro que segue correndo riscos de rebaixamento.

O jogo foi paralisado rapidamente pelo árbitro, durante o primeiro tempo, para tirar um torcedor, que assistia à partida em cima de um alambrado. Houve um princípio de confusão, mas que foi rapidamente contido pela polícia.

Em situação delicada na tabela de classificação, o Grêmio não demorou para ter uma superioridade em cima do Juventude mesmo jogando longe da capital. Aos 40 minutos, Madson avançou pela direita e cruzou para Jael. O atacante errou o domínio e viu a bola ficar com Everton, que mandou por cima do gol.

No segundo tempo, Jael tirou a bola dos pés do goleiro Matheus e só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes logo no minuto inicial. O Juventude sentiu o gol e deu cada vez mais espaço para o Grêmio, que aproveitou.

O time de Renato Gaúcho deu números finais ao duelo aos 25 minutos. Maicon lançou Ramiro pelo lado direito de campo. O volante tocou na medida para Madson ampliar. O Juventude tentou uma reação no final, mas não conseguiu passar pelo sistema defensivo do rival.

Na próxima rodada, a última do Campeonato Gaúcho, o Grêmio enfrenta o São Paulo na quarta-feira, às 21h45, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Na quinta, às 19h30, o Juventude visita o São José no estádio Passo D'Areia.