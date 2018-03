Em jogo dos 'pênaltis', Flu vence o Voltaço e segue bem na Taça Rio

Atuando para pouco mais de 800 torcedores, o Fluminense superou as péssimas condições do gramado em Los Larios e venceu o Volta Redonda por 2 a 1 em um duelo marcado pelos gols de pênaltis. Nas cobranças, Pedro e Robinho fizeram para o Tricolor, enquanto Dija Baiano marcou para o Voltaço.

Com mais um triunfo na competição, o Fluminense segue na liderança do grupo C da Taça Rio, com nove pontos conquistados em três partidas disputadas na atual fase do Campeonato Carioca de 2018. Enquanto isso, no grupo B, o Volta Redonda segue em péssima situação, na lanterna da chave com apenas um ponto somado.

Pedro abriu o placar para o Tricolor

Muita água em Xerém

Com a forte chuva que caiu em Duque de Caxias, o campo de jogo ficou muito castigado e com muitas poças, dificultando a vida dos atletas de Fluminense e Volta Redonda. Logo nos primeiros minutos, Ayrton Lucas e Gum foram traídos pelo gramado e deram sustos no torcedor tricolor presente no estádio.

Chegou e guardou

A etapa inicial não teve grandes emoções, nem muitas oportunidades ofensivas para os dois lados. Na única jogada trabalhada que o Fluminense conseguiu criar, Ayrton Lucas foi derrubado dentro da área e o juiz deu o pênalti. Na cobrança, Pedro não titubeou e deslocou o goleiro para abrir o placar. O Volta Redonda assustou com Marcelo, de cabeça, mas o volante mandou para fora.

Filme repetido

O Fluminense voltou para o segundo tempo criando mais oportunidades e a melhor arma ofensiva do tricolor na partida era Ayrton Lucas. O camisa 6 sofreu mais um pênalti (duvidoso) em Xerém e dessa vez quem cobrou e balançou as redes foi o camisa 17 Robinho.

Outro pênalti polêmico

Quatro minutos após o Flu ampliar com Robinho, o árbitro viu pênalti (que não existiu) de Ayrton Lucas em Dija Baiano e o time do Volta Redonda diminuiu o placar.

Estreia no Fluminense

Com o placar já definido, Abel Braga aproveitou para promover a estreia do lateral–direito Léo, que estava no Coritiba. O camisa 33 atuou pouco mais de quatro minutos.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 VOLTA REDONDA

Data/Horário: 4/3/2018, às 17 horas

Local: Los Larios, Duque de Caxias (RJ)

Árbitro: Daniel Victor Costa Silva (RJ)

Auxiliares: Michael Correia e Andreia Izaura (ambos do RJ)

Cartões amarelos: Richard (FLU); Pablo, Luiz Gustavo e Vinicius Pacheco (VRE)

Cartão vermelho: -

Público e renda: 652 pagantes / 820 presentes / R$ 14.300,00

Gol: Pedro, 7/1ºT (1-0); Robinho, 22’/2ºT (2–0); Marcelo, 26’/2ºT (2–1);

FLUMINENSE: Júlio César; Renato Chaves, Gum e Ibañez; Richard, Jadson, Gilberto, Sornoza (Léo, 33'/2ºT)e Ayrton Lucas; Robinho (Pablo Dyego, 41/2ºT)e Pedro (Dudu, 36'/2ºT). Técnico: Abel Braga.

VOLTA REDONDA: Douglas; Luiz Gustavo, Bruno Costa, Gilberto e Luiz Paulo; Bruno Barra (Mauro Gabriel, 18'/2ºT), Marcelo, Vinicius Pacheco (Fernandinho, 24'/2ºT) e Núbio (Anselmo, 42'/2ºT); Dija Baiano e Pablo. Técnico: Marcelo Salles.