Bayern goleia Freiburg e abre 20 pontos de vantagem

O Bayern de Munique, em contagem regressiva para conquistar mais um titulo alemão, goleou por 4 a 0 o Freiburg (13º), neste domingo no encerramento da 25ª rodada da Bundesliga, abrindo 20 pontos de vantagem sobre o segundo colocado.

Restam nove rodada e 27 pontos em jogo para o fim da temporada. Ou seja, com três vitórias o Bayern sela mais um campeonato alemão.

O Bayern começou a rodada com 19 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund, até então segundo colocado, mas o rival empatou em 1 a 1 no sábado com o Leipzig (6º) e cedeu a vice-liderança para o Schalke, que derrotou por 1 a 0 o Hertha Berlim.

Na semana passada, o Bayern havia visto sua série de 14 vitórias seguidas terminar com um empate sem gol diante do Hertha.

Decidido a voltar ao caminho das vitórias, o Bayern dominou completamente do Freiburg, construindo a goleada com gols de Alexander Schwolow (25), contra, do francês Corentin Tolisso (28), Sandro Wagner (54) e Thomas Muller (69).

Na outra partida deste domingo na Bundesliga, o Stuttgart (9º) se consolidou na zona central da tabela ao vencer por 3 a 2 o lanterninha Colônia.

- Resultados da 25ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sexta-feira:

B. Moenchengladbach - Werder Bremen 2 - 2

- Sábado:

Schalke 04 - Hertha Berlim 1 - 0

Eintracht Frankfurt - Hannover 1 - 0

Augsburg - Hoffenheim 0 - 2

Hamburgo - Mainz 0 - 0

Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1 - 2

RB Leipzig - Borussia Dortmund 1 - 1

- Domingo:

Colônia - Stuttgart 2 - 3

Freiburg - Bayern de Munique 0 - 4

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 63 25 20 3 2 59 18 41

2. Schalke 04 43 25 12 7 6 39 30 9

3. Borussia Dortmund 42 25 11 9 5 50 31 19

4. Eintracht Frankfurt 42 25 12 6 7 33 27 6

5. Bayer Leverkusen 41 25 11 8 6 45 33 12

6. RB Leipzig 39 25 11 6 8 38 34 4

7. Hoffenheim 35 25 9 8 8 40 38 2

8. B. Moenchengladbach 35 25 10 5 10 33 37 -4

9. Stuttgart 33 25 10 3 12 23 29 -6

10. Augsburg 32 25 8 8 9 33 32 1

11. Hannover 32 25 8 8 9 32 35 -3

12. Hertha Berlim 31 25 7 10 8 30 31 -1

13. Freiburg 29 25 6 11 8 25 42 -17

14. Werder Bremen 27 25 6 9 10 24 30 -6

15. Wolfsburg 25 25 4 13 8 28 33 -5

16. Mainz 25 25 6 7 12 29 42 -13

17. Hamburgo 18 25 4 6 15 18 35 -17

18. Colônia 17 25 4 5 16 24 46 -22