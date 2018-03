Barcelona derrota Atlético de Madrid e se aproxima do título espanhol

O líder Barcelona deu um grande passo rumo à conquista do Campeonato Espanhol ao vencer por 1 a 0 em casa o Atlético de Madrid (2º), graças a um gol de falta de Lionel Messi, neste domingo pela 27ª rodada da competição.

A rodada de meio de semana, na qual o Atlético goleou o Leganés e o Barça apenas empatou com o Las Palmas, havia reduzido a vantagem catalã na liderança para 5 pontos. Com isso, a partida deste domingo se apresentava como uma final antecipada da competição.

Mas o Barça se recuperou justamente contra seu principal perseguidor, abrindo 8 pontos de vantagem a 11 rodadas para o fim da competição.

Messi, mais uma vez, foi o herói do Barça no Camp Nou, anotando o gol da partida aos 26 minutos de jogo, em bela cobrança de falta.

O astro argentino segue quebrando recordes: este foi seu quinto gol em cobrança de falta na Liga, algo que nunca havia conseguido em uma única temporada. O gol foi também o 600º do argentino na carreira.

Messi balançou as redes em cobranças de falta pela terceira partida consecutiva na competição (Girona, Las Palmas, Atlético), o que o torna o primeiro jogador em 30 anos a realizar tal feito.

Na artilharia da Liga, Messi segue no topo, agora com 24 gols, quatro a mais que seu companheiro Luis Suárez, que teve um gol anulado no segundo tempo.

A má notícia da tarde para o Barça foi a lesão de Andrés Iniesta, que precisou ser substituído aos 35 minutos de jogo pelo português André Gomes, com um problema na coxa direita.

À espera de se descobrir a gravidade da lesão, o possível desfalque de Iniesta seria um golpe para o técnico Ernesto Valverde, que precisará de todos seus craques na partida mais importante da temporada, no dia 14 de março contra o Chelsea, pela volta das oitavas de final da Champions (1-1 na ida).

- Resultados da 27ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sábado:

Villarreal - Girona 0 - 2

Sevilla - Athletic Bilbao 2 - 0

Deportivo La Coruña - Eibar 1 - 1

Leganés - Málaga 2 - 0

Real Madrid - Getafe 3 - 1

- Domingo:

Levante - Espanyol 1 - 1

Barcelona - Atlético de Madrid 1 - 0

Real Sociedad - Alavés

(16h45) Valencia - Betis

- Segunda-feira:

(17h00) Celta Vigo - Las Palmas

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 69 27 21 6 0 70 13 57

2. Atlético de Madrid 61 27 18 7 2 45 12 33

3. Real Madrid 54 27 16 6 5 65 29 36

4. Valencia 50 26 15 5 6 50 30 20

5. Sevilla 45 27 14 3 10 36 40 -4

6. Villarreal 41 27 12 5 10 36 32 4

7. Girona 40 27 11 7 9 38 36 2

8. Eibar 39 27 11 6 10 34 39 -5

9. Betis 37 26 11 4 11 43 50 -7

10. Getafe 36 27 9 9 9 33 25 8

11. Celta Vigo 35 26 10 5 11 43 38 5

12. Leganés 33 27 9 6 12 23 32 -9

13. Athletic Bilbao 32 27 7 11 9 27 31 -4

14. Espanyol 32 27 7 11 9 24 33 -9

15. Alavés 31 26 10 1 15 23 37 -14

16. Real Sociedad 30 26 8 6 12 47 47 0

17. Levante 21 27 3 12 12 22 42 -20

18. Las Palmas 20 26 5 5 16 19 53 -34

19. Deportivo La Coruña 19 27 4 7 16 25 57 -32

20. Málaga 13 27 3 4 20 16 43 -27