Arsenal perde para Brighton e Wenger tem cargo ameaçado

O Arsenal, em mais uma exibição decepcionante, foi derrotado por 2 a 1 pelo Brighton (10º), neste domingo pela 29ª rodada do Campeonato Inglês, um resultado que coloca em risco a permanência do técnico Arsène Wenger no cargo.

Sexto colocado na tabela com 45 pontos, o Arsenal está a 13 pontos de distância do Tottenham, última equipe na zona de classificação à próxima Liga dos Campeões. O Brighton ascendeu ao 10º lugar na tabela com 34 pontos.

A partida foi decidida na primeira meia-hora. Aos 7 minutos, Lewis Dunk abriu o placar para o Brighton e Glenn Murray ampliou aos 26, ambos com gols de cabeça. Pouco antes do intervalo, um inofensivo Arsenal encontrou seu gol de honra com o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang.

Com este resultado, o futuro de Arsène Wenger no Arsenal nunca esteve tão ameaçado em seus 23 anos como técnico do clube.

Apesar de nunca ter sido um 'papa-títulos', o bom futebol que o Arsenal apresentou nas últimas décadas e as repetidas classificações para a lucrativa Liga dos Campeões sempre mantiveram Wenger seguro no cargo.

Mas, pelo segundo ano consecutivo, esses dois objetivos não estão sendo alcançados.

A Liga Europa é sua última cartada. Nesta quinta-feira, o Arsenal mede forças com o Milan, no jogo de ida das oitavas de final da competição.

Ainda neste domingo, o líder da Premier League, o Manchester City, recebe o atual campeão Chelsea (5º).

Na segunda-feira, a rodada será encerrada com o duelo entre Crystal Palace (18º) e Manchester United (3º).

--Resultados da 29ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

Burnley - Everton 2 - 1

Tottenham - Huddersfield Town 2 - 0

Leicester - AFC Bournemouth 1 - 1

Swansea - West Ham 4 - 1

Southampton - Stoke 0 - 0

Watford - West Bromwich 1 - 0

Liverpool - Newcastle 2 - 0

- Domingo:

Brighton and Hove Alb - Arsenal 2 - 1

Manchester City - Chelsea

- Segunda-feira:

(17h00) Crystal Palace - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 75 28 24 3 1 82 20 62

2. Liverpool 60 29 17 9 3 67 32 35

3. Manchester United 59 28 18 5 5 53 20 33

4. Tottenham 58 29 17 7 5 55 24 31

5. Chelsea 53 28 16 5 7 50 25 25

6. Arsenal 45 29 13 6 10 52 41 11

7. Burnley 40 29 10 10 9 24 26 -2

8. Leicester 37 29 9 10 10 41 42 -1

9. Watford 36 29 10 6 13 39 47 -8

10. Brighton and Hove Alb 34 29 8 10 11 28 38 -10

11. Everton 34 29 9 7 13 33 49 -16

12. AFC Bournemouth 33 29 8 9 12 34 44 -10

13. Swansea 30 29 8 6 15 25 42 -17

14. West Ham 30 29 7 9 13 36 54 -18

15. Huddersfield Town 30 29 8 6 15 25 50 -25

16. Newcastle 29 29 7 8 14 27 40 -13

17. Southampton 28 29 5 13 11 29 41 -12

18. Crystal Palace 27 28 6 9 13 25 43 -18

19. Stoke 27 29 6 9 14 28 54 -26

20. West Bromwich 20 29 3 11 15 22 43 -21