Vasco assina contrato de três anos com CT de Vargem Grande

Mandando seus treinos na Zona Oeste do Rio de Janeiro desde a pré-temporada, o Vasco acertou contrato de três anos com o Centro de Treinamento das Vargens nesta sexta-feira. O local vinha sendo elogiado por jogadores e membros da comissão técnica há um tempo e a possibilidade de um contrato estava sendo conversada desde o início de fevereiro.

A estrutura conta com dois campos de medidas oficiais, uma piscina, uma arquibancada com 800 lugares, uma caixa de areia e um prédio onde está localizada a academia com aparelhos que foram transferidos do Centro Avançado de Prevenção Reabilitação e Rendimento Esportivo (Caprres).

Além disso, o Centro de Treinamento das Vargens conta com uma outra construção, onde foram instalados o vestiário e a rouparia. O local também é utilizado para tratamentos com gelo, que são realizados pelos atletas após os treinos.

