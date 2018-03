PSG supera Troyes e já pensa no Real Madrid

O PSG derrotou por 2 a 0 o Troyes, neste sábado pela 28ª rodada do Campeonato Francês, e pode se concentrar no duelo de volta das oitavas de final da Champions, na terça-feira, quando terá que reverter a derrota por 3 a 1 na ida contra o Real Madrid.

O argentino Angel Di Maria (47 min), chamado para ser o substituto do lesionado Neymar, operado neste sábado no Brasil, no duelo contra o Real, e o jovem atacante Christopher Nkunku (77) foram os autores dos goles parisienses.

Com a vitória, o PSG soma 74 pontos e se mantém na liderança isolada do Campeonato Francês, com 14 pontos de vantagem sobre o Monaco (2º), que na sexta-feira superou por 2 a 1 o Bordeaux, e 19 a mais que o Olympique de Marselha (3º), que entra em campo no domingo para enfrentar o Nantes (6º).

A visita ao Troyes (18º) serviu ao técnico Unai Emery para dar descanso a muitos de seus principais titulares, já de olho no Real Madrid.

Apesar de jogar com muitos reservas, o PSG foi muito superior ao rival, mas só conseguiu abrir o placar no início do segundo tempo com Di maria, após ótimo passe do alemão Julian Draxler.

Meia-hora depois, o PSG selou a vitória com o jovem Nkunku com passe de Daniel Alves, um dos poupados por Emery, mas que entrou nos minutos finais da partida.

Quem também jogou nos últimos minutos do jogo foi Timothy Weah, filho do lendário George Weah, ex-jogador de PSG e Milan, vencedor da Bola de Ouro de 1995 e atual presidente da Libéria.

Poucos dias depois de seu 18º aniversário, o jovem Weah estreou na equipe profissional do PSG entrando no lugar do argentino Giovani Lo Celso.

-- Resultados da 28ª rodada do Campeonato Francês:

- Sexta-feira:

Nice - Lille 2 - 1

Monaco - Bordeaux 2 - 1

- Sábado:

Troyes - Paris SG 0 - 2

(16h00) Amiens - Rennes

Metz - Toulouse

Saint-Etienne - Dijon

Angers - Guingamp

- Domingo:

(11h00) Caen - Strasbourg

(13h00) Montpellier - Lyon

(17h00) Olympique de Marselha - Nantes

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 74 28 24 2 2 86 19 67

2. Monaco 60 28 18 6 4 69 30 39

3. Olympique de Marselha 55 27 16 7 4 56 32 24

4. Lyon 50 27 14 8 5 57 33 24

5. Montpellier 39 27 9 12 6 24 21 3

6. Nantes 39 27 11 6 10 27 28 -1

7. Nice 39 28 11 6 11 34 39 -5

8. Rennes 38 27 11 5 11 34 35 -1

9. Bordeaux 36 28 10 6 12 33 37 -4

10. Guingamp 35 27 9 8 10 28 35 -7

11. Dijon 35 27 10 5 12 38 52 -14

12. Saint-Etienne 34 27 9 7 11 28 41 -13

3. Caen 32 27 9 5 13 20 32 -12

14. Strasbourg 31 27 8 7 12 32 47 -15

15. Amiens 29 27 8 5 14 23 30 -7

16. Angers 28 27 6 10 11 29 40 -11

17. Toulouse 28 27 7 7 13 25 36 -11

18. Troyes 28 28 8 4 16 24 38 -14

19. Lille 27 28 7 6 15 27 45 -18

20. Metz 19 27 5 4 18 25 49 -24