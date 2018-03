Fluminense x Volta Redonda: prováveis times, desfalques e palpites

Depois de perder para o Avaí e se complicar na sequência da Copa do Brasil, o Fluminense quer afastar a chance de crise e manter os 100% de aproveitamento na Taça Rio. Para isso, encara o Volta Redonda neste domingo, em Los Larios, Xerém, às 17h (de Brasília).

Confira mais informações da partida:

Data/Hora: 04/03/2018, às 17h

Local: Los Larios, Xerem (RJ)

Árbitro: Daniel Victor Costa Silva (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Andréa Izaura Maffra Marcelino de Sá (RJ)

Onde ver: Tempo real do LANCE!

PALPITES: Na redação do LANCE!, 71,6% dos votos foram na vitória do Fluminense. O empate ficou com 14,2% e mais 14,2% acham que o Volta Redonda vence.

Fonte: Lance