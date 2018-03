Flamengo vence o Botafogo com erro da arbitragem e Vinícius Jr expulso

Um erro da arbitragem logo no início do jogo decidiu o clássico carioca deste sábado. De todo modo, o Flamengo venceu o Botafogo, no Nilton Santos, por 1 a 0. Após uma partida que teve mais cartões do que bons lances, o Rubro-Negro lidera o grupo B, enquanto o Alvinegro está fora da zona de classificação.

Na próxima quarta-feira, o time de Carpegiani joga contra o Boavista, em Volta Redonda. Os comandados de Alberto Valentim recebem o Bangu, no dia anterior, no mesmo palco da partida deste domingo.

Rhodolfo marcou gol da vitória do Flamengo

Mas já?

Com três minutos, às vezes o jogo nem começou. Mas não desta vez. Diego lançou bola para a área, em cobrança de falta, Igor Rabello errou o tempo de bola e Rhodolfo, em posição de impedimento, cabeceou para o gol. O assistente não viu, e o Rubro-Negro comemorou logo cedo.

Do outro lado

Mesmo com dificuldade na saída de bola, o Glorioso ameaçava. Teve chute de Pimpão, Valencia de falta... mas quando Kieza testou para a rede, após nova cobrança do chileno, o impedimento foi marcado. O centroavante estava mesmo um pouco avançado em relação ao penúltimo marcador. Lance difícil.

Entrosamento?

O lado esquerdo do Alvinegro, com Moisés, Valencia e Pimpão, era bastante ativo. Mas o lateral-esquerdo chegou a se desesperar com o meia, gesticulando bastante. Já o Flamengo parecia levar perigo quase sempre que chegava ao ataque. Em cobrança de falta frontal, Diego obrigou Gatito Fernández a fazer grande defesa.

Cadê o jogo?

Os dois times não conseguiram voltar par a segunda etapa, com o mesmo ímpeto demonstrado na primeira. De modo que o período sonolento de jogo foi quebrado apenas com um jogo aéreo do Fla, um lance atabalhoado de Marcos Vinícius e Pimpão e a defesaça de Diego Alves, no cabeceio de Marcelo.

Tretas e choque

A entrada de Vinícius Júnior pôs fogo no jogo. Duas confusões, entradas duras e o próprio atacante rubro-negro expulso. Além disso, Pimpão e Jonas protagonizaram um choque forte de cabeça. Mas só um susto.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 1 X 0 BOTAFOGO

Data/Horário: 3/3/2018, às 17 horas

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: João Batista de Arruda (RJ)

Auxiliares: Luiz Antonio Muniz de Oliveira e Gabriel Conti Viana

Cartões amarelos: Jonas, Diego, Lucas Paquetá e Henrique Dourado (FLA); Marcelo, Moisés, Ezequiel, Leandro Carvalho e Rodrigo Pimpão (BOT)

Cartão vermelho: Vinícius Júnior

Público e renda: 7.396 pagantes (9.015 presentes) / R$294.643,00

Gols: Rhodolfo (3'/1ºT 1-0)

FLAMENGO: Diego Alves; Rodinei, Réver (Léo Duarte, 5'/2ºT), Rhodolfo e Renê; Jonas, Lucas Paquetá, Diego, Éverton Ribeiro (Vinícius Júnior, 26'/2ºT) e Éverton; Henrique Dourado (Felipe Vizeu, 21'/2ºT)- Técnico: Paulo Cesar Carpegiani.

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Marcinho, Marcelo, Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso, João Paulo e Valencia (Marcos Vinícius, 13'/2ºT); Ezequiel (Leandro Carvalho, Intervalo), Rodrigo Pimpão (Brenner, 35'/2ºT) e Kieza - Técnico: Alberto Valentim.

Foto: Lance