Santos informa que mais de 34 mil ingressos foram vendidos para o clássico

O Santos divulgou na noite desta sexta-feira a parcial de ingressos vendidos para o clássico contra o Corinthians no domingo, às 17 horas, no estádio do Pacaembu, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

Já foram comercializados cerca de 34 mil, dos 39 mil bilhetes colocados à venda. Não há mais ingressos para as arquibancadas verde e amarela, que ficam atrás do gol da entrada principal do estádio.

O preço da entrada varia entre R$ 10 e R$ 100. Os ingressos podem ser adquiridos no portal Sócio Rei, nas bilheterias da Vila Belmiro e do Pacaembu, além de outros pontos de venda nas cidades de Santos, São Vicente e São Paulo (confira os locais, abaixo).

A delegação do Santos voltou de Cuzco, no Peru, nesta sexta-feira, depois de ter perdido por 2 a 0 para o Real Garcilaso na estreia da Libertadores. O time alvinegro treinará neste sábado, no Pacaembu, e apenas os 25 minutos iniciais serão abertos para os jornalistas.

Confira o valor dos ingressos:

Tobogã - R$ 20 inteira / R$ 10 meia

Arquibancadas Lilás (portão 21) e vermelha (portão 22) - R$ 40 inteira / R$ 20 meia

Cadeira especial laranja - R$ 60 inteira / R$ 30 meia

Cadeira descoberta manga - R$ 80 inteira / R$ 40 meia

Cadeira coberta azul - R$ 100 inteira / R$ 50 meia

Confira os locais de venda de ingressos:

Vila Belmiro (Santos) - Rua Princesa Isabel, s/ nº

Pacaembu (São Paulo) - Praça Charles Miller s/n

Quiosque Compre Ingressos/Redegol (Santos) - Rua Euclides da Cunha, 21

Loja 22 - Shopping Miramar - 2º Piso - Gonzaga

Empório Brasil Esportes (São Vicente) - Rua Jacob Emmerick, 448

Pepino Esportes - Super Centro Boqueirão (Santos) - Rua Oswaldo Cruz - loja 66/95

Shopping Internacional de Guarulhos (Guarulhos) - Rodovia presidente Dutra, S/N - Loja Santos Store

Teatro Raul Cortez (São Paulo) - Rua Dr. Plínio Barreto, 285 - Bela Vista

Cabine 765 (São Paulo)- Marquês de Itu, 765 - Vila Buarque

Pharmacia & Cia (São Paulo) - Rua Tucuna, 302 - Pompeia

Fonte: Estadão Conteúdo