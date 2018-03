Barcelona e Atlético se enfrentam em duelo decisivo pelo Espanhol

O Barcelona, líder do Campeonato Espanhol, recebe neste domingo, no Camp Nou, o segundo colocado Atlético de Madrid. A partida, válida pela 27ª rodada, pode ser decisiva na briga pelo título.

O Barça precisou se contentar com um empate em 1 a 1, na quinta-feira, contra o Las Palmas (18º), pela 26ª rodada, e viu reduzida a vantagem para cinco pontos sobre o Atlético.

"Não resta outra alternativa a não ser vencer o Atlético. Mas, de qualquer maneira, teria que ser assim", declarou na quinta-feira o técnico Ernesto Valverde, reconhecendo o "sabor amargo" do empate de quinta.

O Atlético aparece como a única equipe capaz de estragar a festa catalã no Campeonato Espanhol. O Real Madrid, terceiro colocado, está a 15 pontos de distância, enquanto o Valencia, quarto, tem 16 pontos a menos, a 12 rodadas para o fim da competição.

Atlético sonha

Uma vitória sobre o Las Palmas e outra neste domingo permitiriam ao Barça dar um golpe de misericórdia nos concorrentes, mas o empate de quinta acabou dando ao Atlético a oportunidade de voltar a sonhar.

Os colchoneros visitarão o Camp Nou cheios de moral, após aplicarem duas goleadas nas duas últimas partidas, contra Sevilla (5 a 2) e Leganés (4 a 0).

Uma vitória do Atlético sobre o Barça aproximaria o clube da capital a dois pontos do rival.

Mas o técnico Diego Simeone nunca conseguiu vencer o Barcelona pelo Campeonato Espanhol e, das 22 partidas oficiais em que enfrentou a Messi e companhia, sua equipe venceu apenas duas vezes, empatando oito e perdendo sete.

Neste domingo, Simeone terá nova oportunidade de conseguir sua primeira vitória na Liga contra o Barça e, ao mesmo tempo, colocar ainda mais emoção na disputa pelo título.

Busca por confiança

Atrás dos dois primeiros colocados, o Real Madrid recebe o Getafe (10º) no sábado, com o objetivo de deixar para trás a derrota de terça-feira diante do Espanyol (13º) e ganhar confiança para o importante duelo da semana que vem contra o PSG, pelas oitavas de final da Champions.

A equipe comandada por Zinedine Zidane não pode se permitir mais um tropeço. Uma derrota poderia significar a perda do terceiro lugar, caso o Valencia vença o Betis (9º).

Villarreal (6º), que recebe o Girona (8º), e Sevilla (5º), que encara o Athletic Bilbao (12º), também não podem falhar.

Os ocupantes das duas últimas vagas europeias são seguidos por perto na tabela por Eibar, Girona e Betis.