Barcelona empata com Las Palmas a três dias do confronto com Atlético

O Barcelona empatou em 1 a 1 fora de casa com o Las Palmas, nestas quinta-feira pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, a três dias de receber no domingo o Atlético de Madrid, vice-líder a cinco pontos do clube catalão.

Lionel Messi abriu o placar em cobrança de falta aos 21 minutos de jogo, mas o também argentino Jonathan Calleri, ex-São Paulo, empatou a partida aos 3 minutos do segundo tempo de pênalti.

Com este resultado, o Campeonato Espanhol volta a ter emoção, já que o Atlético, que venceu na véspera o Leganés (16º) por 5 a 0, se aproximou a 5 pontos do líder.

Mais cedo, a Real Sociedad (15ª) empatou sem gol fora de casa com o Betis (9º), um resultado ruim para as duas equipes.

Já na última partida do dia, o Alavés (14º) derrotou por 1 a 0 e Levante (17º).