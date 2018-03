Barça poupa titulares, empata com Las Palmas e vê Atlético se aproximar

Vão alcançar? Mesmo ainda invicto no Campeonato Espanhol, a La Liga, o Barcelona tropeçou de novo. Nesta quinta-feira à tarde, o time comandado por Ernesto Valverde empatou em 1 a 1 com o Las Palmas. Foi o terceiro nas últimas cinco partidas, mas os blaugranas seguem na ponta da competição, com 66 pontos, 20 vitórias e 6 empates em 26 rodadas.

Messi e Calleri marcaram os gols do jogo e a distância para o vice-líder Atlético de Madrid, que já foi de onze, agora está em cinco pontos. E as equipes se enfrentam na próxima rodada, no Camp Nou.

E foi de olho justamente nesta partida que o treinador Ernesto Valverde resolveu preservar meio time: Piqué, Rakitic, Coutinho e Dembélé, além de Jordi Alba, machucado. Iniesta, que foi poupado contra o Girona, no último sábado, deixou o campo com 30 da etapa complementar e foi (mais uma vez) aplaudido. Será que o arrependimento pela escalação bateu? Uma vitória no fim de semana deixa o título bem encaminhado para os culés.

Messi marcou de falta, mas Barcelona não conseguiu bater o Las Palmas

O gol de Messi foi uma pintura, em cobrança de falta, aos 20 do primeiro tempo. Dez minutos antes, também desta forma, ele viu a finalização parar nas mãos de Chichizola, que fez linda defesa.

O argentino seguiu bem no primeiro tempo e caiu de produção no segundo, quando um compatriota dele roubou a cena. Era Calleri, que jogou no São Paulo, Boca Juniors e West Ham, que empatou de pênalti.

