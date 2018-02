Wenger se mostra "estupefato" com especulações sobre seu futuro

O técnico Arsène Wenger, do Arsenal, se mostrou "estupefato" diante das especulações sobre seu futuro, num momento em que o clube, derrotado no domingo por 3 a 0 pelo Manchester City na final da Copa da Liga, voltará a medir forças com os Citizens nesta quinta, pela Premier League.

"Estou estupefato por ter que responder sempre as mesmas perguntas. Estou aqui há 21 anos, recusei propostas de clubes do mundo inteiro para respeitar meus contratos. Então me surpreende ter que responder sempre a este tipo de pergunta", criticou Wenger, ao ser questionado sobre se acreditava estar seguro no cargo.

"Meu cargo é meu cargo. Sinceramente, é a última das minhas preocupações neste momento. Minha preocupação é me concentrar, preparar a equipe para a partida de amanhã", completou o técnico francês, que tem contrato até o fim da próxima temporada.

O Arsenal é o atual sexto colocado da Premier League, a dez pontos da zona de classificação para a Liga dos Campeões.