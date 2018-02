Premier League é "mais importante" que Champions para o City, afirma Guardiola

O técnico espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, afirmou nesta quarta-feira que o título de campeão da Inglaterra é muito "mais importante" para o clube do que o de campeão europeu.

"Estamos brigando pelo título que é de longe o mais importante da temporada, a Premier League. Muito mais importante que a Liga dos Campeões, que a Copa da Inglaterra e que a Copa da Liga", declarou Pep em coletiva de imprensa, na véspera do confronto contra o Arsenal pelo Campeonato Inglês.

"A Premier League é sempre o campeonato mais difícil, há um jogo a cada três dias. Isso prova o quanto você foi bom durante onze meses", analisou o técnico, vencedor de três campeonatos nacionais com o Barcelona e outros três com o Bayern de Munique.

"De todos os títulos que ganhei, o Campeonato Espanhol e o Campeonato Alemão foram os mais difíceis", garantiu.

"Eles (os jogadores) sabem que a Premier League é importante para o clube, para nosso futuro", continuou. "Precisamos continuar focados até o fim da temporada".

Campeão no domingo com facilidade da Copa da Liga, com uma vitória por 3 a 0 sobre o Arsenal na final, o City tem 13 pontos de vantagem sobre seu principal perseguidor na Premier League, o vizinho Manchester United. Os comandados de Guardiola voltam a campo nesta quinta para disputar a partida adiada válida pela 28ª rodada da Premier League, novamente contra o Arsenal.

Os Citizens precisam de seis vitórias mais para garantir matematicamente o título inglês, o que não será fácil, segundo Guardiola.

"Nossos seis próximos jogos são terríveis em termos de qualidade dos adversários, e quatro desses jogos são fora de casa", alertou o treinador, referindo-se a Arsenal, Tottenham, Stoke e Everton. O City recebe em Manchester Chelsea e Manchester United.